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Дмитрий Васильев: Тарпищев и Исинбаева могут донести до МОК нашу точку зрению, чтобы Россию услышали

Дмитрий Васильев: Тарпищев и Исинбаева могут донести до МОК нашу точку зрению, чтобы Россию услышали

Но два человека от РФ на весь МОК – капля в море.Но два человека от РФ на весь МОК – капля в море.Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев отреагировал слова президента МОК Томаса Баха о том, что организация не стала отстранять Елену Исинбаеву и Шамиля Тарпищева, так как они не поддерживают СВО.

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