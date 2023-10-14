Дмитрий Васильев: Тарпищев и Исинбаева могут донести до МОК нашу точку зрению, чтобы Россию услышали

Но два человека от РФ на весь МОК – капля в море.Но два человека от РФ на весь МОК – капля в море.Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев отреагировал слова президента МОК Томаса Баха о том, что организация не стала отстранять Елену Исинбаеву и Шамиля Тарпищева, так как они не поддерживают СВО.