Десятки домов останутся без воды в Октябрьском округе Омска. Отключение запланировано на четверг, 19 сентября.
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Десятки домов останутся без воды в Октябрьском округе Омска. Отключение запланировано на четверг, 19 сентября.