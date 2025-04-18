Свердловские депутаты дали рекомендации по улучшению транспортной доступности микрорайона Новокольцовский

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля, ФедералПресс. По поручению спикера заксобрания Людмилы Бабушкиной профильный комитет рассмотрел отдельные вопросы исполнения областного закона об организации транспортного обслуживания.
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