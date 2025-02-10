Потрясут ли показания Пауэлла рынок биткоина?

Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы, собирается сделать важные заявления во время своих предстоящих показаний перед Конгрессом 11-12 февраля, что может привести к заметной волатильности на рынке биткоинов.
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