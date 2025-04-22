Никас Сафронов рассказал, что означает подаренный Трампу портрет

Антон Овчаров/ТАСС Народный художник России Никас Сафронов рассказал, что изобразил американского лидера Дональда Трампа после покушения, сохранив кровь на его щеке, а также добавил важные элементы, такие как фирменная кепка и статуя Свободы.
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