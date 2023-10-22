Эксперт: ATACMS на Украине — это игра с жизнями гражданских в будущем

Власти США, поставив ракеты ATACMS Киеву, пошли на безответственный шаг, заявил член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи, 22 октября в статье для журнала Responsible Statecraft.
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