Венгер о своей статуе у стадиона «Арсенала»: «Большая честь. Мой вклад – сделать этот клуб одним из самых больших в мире»

Француз посетил Лондон и увидел памятник, открытый в конце июля у стадиона «Эмирейтс». «Выглядит немного странно, когда ты не двигаешься! Но это эмоциональный момент, потому что это большая честь, и в целом я всегда хотел быть частью этого клуба, и я чувствую, что я часть этого клуба навсегда.