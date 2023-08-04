Венгер о своей статуе у стадиона «Арсенала»: «Большая честь. Мой вклад – сделать этот клуб одним из самых больших в мире»

Француз посетил Лондон и увидел памятник, открытый в конце июля у стадиона «Эмирейтс». «Выглядит немного странно, когда ты не двигаешься! Но это эмоциональный момент, потому что это большая честь, и в целом я всегда хотел быть частью этого клуба, и я чувствую, что я часть этого клуба навсегда.
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