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Свежие комментарии

  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

На компенсацию аренды жилья жителям Курской области выделят ₽1,3 млрд

На компенсацию аренды жилья жителям Курской области выделят ₽1,3 млрд

Жителям приграничных регионов, которые покинули свои дома из-за обстрелов, необходимо оказать материальную помощь без задержек, заявил глава правительства Михаил Мишустин Жителям Курской области, которые вынуждены снимать жилье в связи с обстрелами, выделят более 1,3 млрд руб.

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