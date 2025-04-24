На компенсацию аренды жилья жителям Курской области выделят ₽1,3 млрд

Жителям приграничных регионов, которые покинули свои дома из-за обстрелов, необходимо оказать материальную помощь без задержек, заявил глава правительства Михаил Мишустин Жителям Курской области, которые вынуждены снимать жилье в связи с обстрелами, выделят более 1,3 млрд руб.