На Смоленщине за прошлый год ввели в эксплуатацию 76 многоквартирных домов

Общая площадь домов составляет 207,8 тыс. кв. метров. Это стало одним из ключевых результатов регионального проекта «Жилье», который был представлен на заседании думского комитета по строительству и ЖКХ в Смоленской области.
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