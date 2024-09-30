Российский космонавт показал, как выглядит полуостров с борта МКС

Понедельник, 30 сентября. «Крым 24».Крым и Чёрное море глазами астронавтов. Российский лётчик-космонавт Олег Артемьев в своём телеграм-канале опубликовал видео, снятое с борта Международной космической станции.
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