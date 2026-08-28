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Татар-информ

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До 40 тысяч рублей в месяц: кому положена дополнительная поддержка в Татарстане

До 40 тысяч рублей в месяц: кому положена дополнительная поддержка в Татарстане

За какие заслуги предоставляется дополнительное материальное обеспечение Фото: © «Татар-информ» Отдельные категории татарстанцев могут быть получателями ежемесячного дополнительного материального обеспечения за определенные заслуги.

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