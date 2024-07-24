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Дикий Юг - Природа Юга России

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Законодатели намерены наказать солдат, использующих смартфоны на полях сражений в Украине

Законодатели намерены наказать солдат, использующих смартфоны на полях сражений в Украине

Фото: newsland.com Агентство ТАСС сообщило, что нижняя палата российского парламента предложила наказывать российских солдат, уличенных в использовании смартфонов во время боевых действий на Украине , на фоне растущих опасений, что электронные устройства могут раскрыть местонахождение войск на поле боя.

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