Законодатели намерены наказать солдат, использующих смартфоны на полях сражений в Украине

Фото: newsland.com Агентство ТАСС сообщило, что нижняя палата российского парламента предложила наказывать российских солдат, уличенных в использовании смартфонов во время боевых действий на Украине , на фоне растущих опасений, что электронные устройства могут раскрыть местонахождение войск на поле боя.