ООН: число неразорвавшихся снарядов НАТО, примененных ВСУ, остается неизвестно

Эксперт Женевского международного центра по гуманитарному разминированию (GICHD) Рори Логан признал, что у организации нет данных о количестве неразорвавшихся западных снарядов в зоне украинского конфликта.
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