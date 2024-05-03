Акция «Пасхальное дерево добра» проходит на 25 площадках фестиваля «Пасхальный дар»

С 28 апреля по 5 мая в Москве проходит благотворительный фестиваль «Пасхальный дар». На 25 его площадках по традиции реализуется акция «Пасхальное дерево добра» — это еще одна возможность сделать мир светлей, разукрасить его яркими красками для тех, кто нуждается в помощи.