Акция «Пасхальное дерево добра» проходит на 25 площадках фестиваля «Пасхальный дар»

С 28 апреля по 5 мая в Москве проходит благотворительный фестиваль «Пасхальный дар». На 25 его площадках по традиции реализуется акция «Пасхальное дерево добра» — это еще одна возможность сделать мир светлей, разукрасить его яркими красками для тех, кто нуждается в помощи.
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