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Нижегородская правда

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В колонию отправили жителей Дзержинска за кражу 3,9 млн рублей у участников СВО

Сроки в колонии получили двое жителей Дзержинска за кражу более 3,9 млн рублей у двух участников СВО под предлогом помощи в прохождении медкомиссии и оформлении контрактов на военную службу.

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