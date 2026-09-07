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Россия закрывает генконсульство ФРГ в Санкт-Петербурге

Россия закрывает генконсульство ФРГ в Санкт-Петербурге

Россия решила отозвать согласие на работу генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге и культурных центров имени Гёте по всей стране.

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