AGT Makes Final Eliminations Ahead Of Season 21 Semifinals — Did The Right Acts Survive?

America's Got Talent went live for three hours on Tuesday, revealing the last acts going through to the Season 21 semifinals.
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