США повышают уязвимость Украины

США поставили на паузу обмен разведданными с Украиной. Из утечек в западных СМИ следует, что это ограничит способность ВСУ наносить дальнобойные удары, а также скажется на оборонительных способностях противника.
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