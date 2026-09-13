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Донецкая группа новостей

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Потолок пенсии по старости в будущем году вырастет до 77 тысяч рублей. Чтобы её получить, россияне должны официально работать 40 лет без остановки и п...

Потолок пенсии по старости в будущем году вырастет до 77 тысяч рублей. Чтобы её получить, россияне должны официально работать 40 лет без остановки и получать от 250 тысяч в месяц, заявили в Финуниверситете при Правительстве РФ.

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