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СССР-Россия

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    В России миллион украинцев, еще больше смешанных семей. Россия начала и ведет противостояние с бандеровцами, с нацист...«Счёт практически...
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«Счёт практически запертым в городе хохлам совершенно точно идет на тысячи, вполне вероятно — на многие тысячи»

«Счёт практически запертым в городе хохлам совершенно точно идет на тысячи, вполне вероятно — на многие тысячи»

Оборона бандеровцев в Авдеевке находится где-то на грани между агонией и клинической смертью Обстановку на утро понимаю так: хохлы налегке, бросая раненых и практически все, что у них было на позициях, оттянулись в южную часть города с самых удаленных позиций по восточному периметру и грозивших скорым окружением карманов по южному.

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Комментарии
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Надежда Новопашина
п
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9 час.
Надежда Новопашина
Почему бандитам позволяют выходить из Авдеевки? Чтобы они ещё убивали?! Нет пощады бандитам и убийцам! &quot; Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!&quot; -  так К. Симонов писал о фашистах. А чем лучше укропские фашистские твари немецких?
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9 час.
Erl Schweizer
В России миллион украинцев, еще больше смешанных семей. Россия начала и ведет противостояние с бандеровцами, с нацистами, фашистами, но не со всем украинским народом, поэтому оскорбления по национальному признаку (&quot;хохлы&quot;) неуместны.
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6 час.

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