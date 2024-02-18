«Счёт практически запертым в городе хохлам совершенно точно идет на тысячи, вполне вероятно — на многие тысячи»

Надежда Новопашина

Почему бандитам позволяют выходить из Авдеевки? Чтобы они ещё убивали?! Нет пощады бандитам и убийцам! " Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!" - так К. Симонов писал о фашистах. А чем лучше укропские фашистские твари немецких?