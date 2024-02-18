«Счёт практически запертым в городе хохлам совершенно точно идет на тысячи, вполне вероятно — на многие тысячи»

Оборона бандеровцев в Авдеевке находится где-то на грани между агонией и клинической смертью Обстановку на утро понимаю так: хохлы налегке, бросая раненых и практически все, что у них было на позициях, оттянулись в южную часть города с самых удаленных позиций по восточному периметру и грозивших скорым окружением карманов по южному.
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