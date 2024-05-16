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Зеленский в истерике угрожал командирам расстрелом. Сырского поставили перед фактом – инсайдер

Зеленский в истерике угрожал командирам расстрелом. Сырского поставили перед фактом – инсайдер

Успехи русской армии на Северном направлении не на шутки разозлили Зеленского. Инсайдер сообщил, что, получил очередную новость фронта, президент Украины в истерике стал угрожать своим командирам и подчинённым расстрелом, если Харьков окажется в окружении.

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