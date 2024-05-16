Зеленский в истерике угрожал командирам расстрелом. Сырского поставили перед фактом – инсайдер

Успехи русской армии на Северном направлении не на шутки разозлили Зеленского. Инсайдер сообщил, что, получил очередную новость фронта, президент Украины в истерике стал угрожать своим командирам и подчинённым расстрелом, если Харьков окажется в окружении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии