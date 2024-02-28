Мурашко: Выплаты медикам за работу в малых городах РФ начнутся в середине апреля

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко поделился в разговоре с РИА Новости информацией о том, что в середине апреля текущего года начнутся денежные выплаты медицинскому персоналу за работу в малых городах.
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