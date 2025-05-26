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Царьград

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Взрывы в Одессе: мэр предупреждает об угрозе беспилотников и воздушной тревоге

Взрывы в Одессе: мэр предупреждает об угрозе беспилотников и воздушной тревоге

В Одессе прозвучали два взрыва, о чем сообщил мэр города Геннадий Труханов. Жителям рекомендовано укрыться в безопасных местах из-за угрозы применения беспилотников.

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