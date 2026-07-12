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Франция укрепилась в статусе фаворита ЧМ-2026 у букмекеров. Англия – 2-я, Испания – 3-я, Аргентина – 4-я

Букмекеры обновили котировки на победителя ЧМ-2026. Франция после 1/4 финала укрепилась в статусе явного фаворита турнира.

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