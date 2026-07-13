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ДумаТВ

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Немкин: телефонное мошенничество остаётся одной из наиболее серьёзных угроз

Немкин: телефонное мошенничество остаётся одной из наиболее серьёзных угроз

Член Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин («Единая Россия»)  заявил, что телефонное мошенничество остается одной из наиболее серьезных угроз в сфере финансовой безопасности.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
А какие меры против мошенников приниает правытэлство и какие меры вообще принимаются против этого говна?
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1 м.