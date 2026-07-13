Немкин: телефонное мошенничество остаётся одной из наиболее серьёзных угроз

Член Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин («Единая Россия») заявил, что телефонное мошенничество остается одной из наиболее серьезных угроз в сфере финансовой безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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