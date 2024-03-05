Послы не пришли к Лаврову. Начинается процесс непризнания Президента

Олег Самойлов Неужели? А С-75 откуда в Югославии появились? Им пиндосятина подкинула? Ну-ну! Я так понимаю, товарищ Главный в то время в войсках крутился на не самых малых должностях, верно?

ЗЖ Зоя Жук Ну для нас это не страшно. У нас еще и Арктика есть. Мы привычные.