На днях должна была состояться встреча Сергея Лаврова с иностранными послами западных государств. Причина - беседа на тему предстоящих выборов в России, чтобы те не вмешивались и не вели провокационных агитаций.
Послы не пришли к Лаврову. Начинается процесс непризнания Президента
Комментарии
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Олег Самойлов
Неужели? А С-75 откуда в Югославии появились? Им пиндосятина подкинула? Ну-ну! Я так понимаю, товарищ Главный в то время в войсках крутился на не самых малых должностях, верно?
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5 час.
ЗЖ
Зоя Жук
Ну для нас это не страшно. У нас еще и Арктика есть. Мы привычные.
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5 час.
Влас Семенюк
Если бы это ещё и делалось, грамотно, резко и быстро, а так все враги знают робрешут... и спустят на тормозах
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1 час.
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