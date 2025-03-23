Здравствуй, новая школа! Старое и новое. Впрочем, старый дом, что находится слева, тоже будут приводить в порядок.
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Здравствуй, новая школа! Старое и новое. Впрочем, старый дом, что находится слева, тоже будут приводить в порядок.
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