Юрий Соломин 67 лет играл на одной сцене — и 62 года прожил рядом с одной женщиной

Юрий Соломин умер 11 января 2024 года — тихо, в окружении семьи, под «Реквием» Моцарта. Народный артист СССР, бессменный худрук Малого театра.
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