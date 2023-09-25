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Дарья Клишина: «В Майами несколько районов с огромным средоточием русских. Некоторые их обитатели десятилетиями живут в Америке и не говорят по-английски»

Серебряный призер ЧМ-2017 в прыжках в длину живет в Майами.  «В Майами есть несколько районов с огромным средоточием русских.

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