Аэропорт Сочи запросил режим «открытого неба» со снятием некоторых ограничений

Аэропорт Сочи попросил снять с себя часть ограничений, в некоторой степени открыв небо на три года. С таким запросом в Минтранс России обратился генеральный директор компании «Аэродинамика», управляющей авиагаванью, Алексей Старостин.
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