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Шамиль ТАРПИЩЕВ: Я смотрел матч «Зенита» в Краснодаре и могу признать, что это чемпион по игре

Шамиль ТАРПИЩЕВ: Я смотрел матч «Зенита» в Краснодаре и могу признать, что это чемпион по игре

Член МОК, президент федерации тенниса России является давним и преданным боельщиком «Спартака». Поэтому наш разговор хоть и состоялся после матча «Краснодар» - «Зенит», но начался в обсуждения проблем «красно-белых».

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