Путь в министерство: Танцы, презентации, затем кресло чиновника и доступ к бюджету СВО показала, как молодые «эффективные менеджеры» принимают решения Игорь Молчанов Фото: URA.
Путь в министерство: Танцы, презентации, затем кресло чиновника и доступ к бюджету
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий
Это все называется не иначе как:" Должности и кресла по наследству"!
Ответить
1 м.
Михаил Гриф
Да ладно про СССР. Тоже всякое бывало, в т.ч. и этот пресловутый непотизм. Куда же делись все эти партайгеноссен от сохи? Почему не стали бороться за Соввласть? Да потому что наелись ей досыта! Тогда ещё и термин такой был "трудовые династии". Но писали в основном о рабочих, врачах, учителях, инженерах. Меньше об учёных. И совсем помалкивали о династиях чиновников!
Ответить
1 м.
ninikooo Митусова
Разогнать все эти Комитеты, подкомитеты, союзы, которые создаются для « мажоров»- детей чиновников, изначально предполагается, что они будут « пилить бабло за ничегонеделание»
Ответить
1 м.
Свежие комментарии