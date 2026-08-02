Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 901 подписчик

Путь в министерство: Танцы, презентации, затем кресло чиновника и доступ к бюджету

Путь в министерство: Танцы, презентации, затем кресло чиновника и доступ к бюджету

Путь в министерство: Танцы, презентации, затем кресло чиновника и доступ к бюджету СВО показала, как молодые «эффективные менеджеры» принимают решения Игорь Молчанов Фото: URA.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий
Это все называется не иначе как:&quot; Должности и кресла по наследству&quot;!
Ответить
1 м.
Михаил Гриф
Да ладно про СССР. Тоже всякое бывало, в т.ч. и этот пресловутый непотизм. Куда же делись  все эти партайгеноссен от сохи? Почему не стали бороться за Соввласть? Да потому что наелись ей досыта! Тогда ещё и термин такой был &quot;трудовые династии&quot;. Но писали в основном о рабочих, врачах, учителях, инженерах. Меньше об учёных. И совсем помалкивали о династиях чиновников!
Ответить
1 м.
ninikooo Митусова
Разогнать все эти Комитеты, подкомитеты, союзы, которые  создаются для « мажоров»- детей чиновников, изначально предполагается, что они будут « пилить бабло за ничегонеделание»
Ответить
1 м.