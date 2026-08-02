Путь в министерство: Танцы, презентации, затем кресло чиновника и доступ к бюджету

Михаил Гриф

Да ладно про СССР. Тоже всякое бывало, в т.ч. и этот пресловутый непотизм. Куда же делись все эти партайгеноссен от сохи? Почему не стали бороться за Соввласть? Да потому что наелись ей досыта! Тогда ещё и термин такой был "трудовые династии". Но писали в основном о рабочих, врачах, учителях, инженерах. Меньше об учёных. И совсем помалкивали о династиях чиновников!