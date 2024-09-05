Британия предоставит Украине 650 ракет Martlet на сумму $213 млн

Великобритания направит на Украину новый транш военной помощи на сумму около $213 млн. В него войдет 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки ПВО, говорится в заявлении министерства обороны Великобритании.
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