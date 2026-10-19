Кая Каллас на пресс-конференции после заседания министров иностранных дел Европейского союза в Брюсселе, Бельгия, 11 мая 2026 года © Yves Herman/ReutersЗапад должен остановить доминирование Китая и России в Арктике.
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