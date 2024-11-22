«Лучше переб..деть»: экс-«азовец» призвал украинцев бежать из городов

Ситуация вокруг Украины всё больше напоминает канун российской военной операции в феврале 2022 года. Об этом на канале «Apasov» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».