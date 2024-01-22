Неспешный разговор
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Неспешный разговор

21 081 подписчик

Путин ткнул Бельгию в договор из прошлого и заставил платить по счетам. В стране Бенилюкса не спокойно

Путин ткнул Бельгию в договор из прошлого и заставил платить по счетам. В стране Бенилюкса не спокойно

Бельгия была ошарашена тем, как Россия ловко нашла способ заставить ее платить по счетам. И дело не в каких-то там угрозах, все на законных основаниях.

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Комментарии
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СБ
Сергей Бунцов
прочёл, но на данный момент ничего не возвращено, а золото скифов отдали Украине
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43 мин.
Людмила Фирстова
Только подписаны указы, а вам подавай возвращенное?!
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40 мин.
СБ
Сергей Бунцов
После них скоро вернут?
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38 мин.

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