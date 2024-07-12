Spectator: письмо Макрона после выборов вызвало гнев политиков во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон, находясь на саммите НАТО в Вашингтоне, прервал молчание после прошедших парламентских выборов и разослал отчаянное письмо местным газетам, отметив в нем, что «на выборах никто не победил», а также призвав политические силы к «созданию широкого твердого большинства».
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