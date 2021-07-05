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Подольски может перейти в «Гурник Забже». 36-летний форвард покинул «Антальяспор»

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски может продолжить карьеру в Польше. Переговоры 36-летнего немца с «Гурником Забже» находятся на продвинутой стадии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

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