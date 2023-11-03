Страшные цифры потерь обвалят киевский режим. Украинские эксперты и политики теряют веру в победу

Юрий Кушнарев

эти дебилы так и считают украину центром мира,не хотят признать очевидное - если не смогли победить Россию в 22-23гг.,то они не нужны,списывают её в пассив,скоро начнут выть о жертвах,о страданиях мирных и пр. Причина - явно заканчиваются все ресурсы.Цель - установить перемирие,а через 4-5 лет накачав нацистов оружием,вновь бросить против нас,только теперь наверняка погонят и поляков с прибалтами-румынами.