БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Страшные цифры потерь обвалят киевский режим. Украинские эксперты и политики теряют веру в победу

Страшные цифры потерь обвалят киевский режим. Украинские эксперты и политики теряют веру в победу

bezuhoff Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) фактически провалено, боевые действия приняли затяжной характер, при этом ВСУ несут такие потери, что нехватка людей для боев становится острой проблемой для Киева.

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Комментарии
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Юрий Кушнарев
эти дебилы так и считают украину центром мира,не хотят признать очевидное - если не смогли победить Россию в 22-23гг.,то они не нужны,списывают её в пассив,скоро начнут выть о жертвах,о страданиях мирных и пр. Причина - явно заканчиваются  все ресурсы.Цель - установить перемирие,а через 4-5 лет накачав нацистов оружием,вновь бросить против нас,только теперь наверняка погонят и поляков с прибалтами-румынами.
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