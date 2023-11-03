Страшные цифры потерь обвалят киевский режим. Украинские эксперты и политики теряют веру в победу

bezuhoff Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) фактически провалено, боевые действия приняли затяжной характер, при этом ВСУ несут такие потери, что нехватка людей для боев становится острой проблемой для Киева.
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