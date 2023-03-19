Сергей Кириенко и Денис Пушилин почтили память павших защитников Донбасса

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио главы ДНР Денис Пушилин посетили кладбище "Донецкое море", где почтили память первого главы республики Александра Захарченко и других павших защитников Донбасса.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио главы ДНР Денис Пушилин посетили кладбище "Донецкое море", где почтили память первого главы республики Александра Захарченко и других павших защитников Донбасса.
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