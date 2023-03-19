Газета.ру

8 026 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Какая хорошая новость . Ждем июль 🤫😂Остров из водорос...
  • Alexander LIFANOV
    Что же мы будем делать без него? Кто же нам расскажет что плохо, а что хорошо в современном кинематографе? Посыпаю го...Baza: кинокритик ...
  • Валентин Воробьев
    Ну и шо? Олух Шольц всё равно остается. Скинуть бы его!В Германии оппози...

Сергей Кириенко и Денис Пушилин почтили память павших защитников Донбасса

Сергей Кириенко и Денис Пушилин почтили память павших защитников Донбасса

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио главы ДНР Денис Пушилин посетили кладбище "Донецкое море", где почтили память первого главы республики Александра Захарченко и других павших защитников Донбасса.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх