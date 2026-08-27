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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Димитров вышел в основную сетку US Open на отказе Виртанена

137-я ракетка мира Григор Димитров вышел из квалификации US Open . В первом круге он победил Лоренцо Джустино (6:0, 6:3), во втором – Тимофея Скатова (7:6(5), 6:4).

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