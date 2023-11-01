Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. За несколько минут до этого стало известно, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
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