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Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. За несколько минут до этого стало известно, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

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