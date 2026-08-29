На Украине признают, что не могут создать дроны-перехватчики для новых «Гераней»

На Украине сетуют, что не могут разработать эффективные реактивные дроны-перехватчики, способные сбивать российские «Герани» и «Бандероли».
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