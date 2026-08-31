ВТБ прогнозирует рекордную выдачу ипотеки на 331 млрд рублей в 2026

Программа "Дальневосточная ипотека" в 2026 году достигнет выдачи в 331 млрд рублей, на 24% превышая показатели 2025 года.
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