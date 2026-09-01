Нарастают протесты против переизбрания Инфантино главой ФИФА

Голландская футбольная ассоциация KNVB требует сменить президента ФИФА Джанни Инфантино. Об этом сообщил 30 августа телеканал NOS со ссылкой на письмо ее главы президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александру Чеферину.
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