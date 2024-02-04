Politika: Зеленский хочет обвинить главкома ВСУ Залужного в крушении Ил‑76

РИАМО - 4 фев. Украинский президент Владимир Зеленский планирует обвинить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в атаке на российский военно-транспортный самолет Ил-76 с пленными украинскими военными, который сбили в Белгородской области, сообщает РИА Новости.
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