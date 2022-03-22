10 увлекательных фильмов о футболе, которые обязательно поднимут настроение

Кадр из фильма режиссера Левана Габриадзе «Выкрутасы»./ Фото: kafaizni.org Почему не только миллионы мужчин на Земле, но и немало представительниц прекрасной половины человечества боготворят эту игру? Почему пустеют улицы мегаполисов, когда происходят важнейшие футбольные матчи? Почему невозможно не восхищаться мастерством Месси, Роналду и других кудесников кожаного мяча? Предлагаемая подборка отечественных лент, в которых футбол является одним из главных "персонажей", наверняка поможет ответить на поставленные вопросы.