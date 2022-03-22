Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Казалось бы, что комсомол - это продолжение пионерии. Более высшая ступень.  Но на деле членство в пионерской организ...История и роль пи...
  • Олег Татьянин
    Движки поначалу может и снимали, но потом перестали. И сейчас, если постараться, на просторах интернета можно найти 0...7 малоизвестных ф...
  • Зоя Иманбаева
    а  в россии  есть такие места...тоже снимитеЗаброшенные святы...

10 увлекательных фильмов о футболе, которые обязательно поднимут настроение

10 увлекательных фильмов о футболе, которые обязательно поднимут настроение

Кадр из фильма режиссера Левана Габриадзе «Выкрутасы»./ Фото: kafaizni.org Почему не только миллионы мужчин на Земле, но и немало представительниц прекрасной половины человечества боготворят эту игру? Почему пустеют улицы мегаполисов, когда происходят важнейшие футбольные матчи? Почему невозможно не восхищаться мастерством Месси, Роналду и других кудесников кожаного мяча? Предлагаемая подборка отечественных лент, в которых футбол является одним из главных "персонажей", наверняка поможет ответить на поставленные вопросы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх