Эксперт назвал решение ФАС о штрафе Apple абсолютно обоснованным

Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев прокомментировал решение ФАС оштрафовать Apple на 1,1 млрд рублей за ограничения для разработчиков приложений.
Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев прокомментировал решение ФАС оштрафовать Apple на 1,1 млрд рублей за ограничения для разработчиков приложений.
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