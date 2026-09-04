Минтранс утвердит законопроект о границе для перевозчиков к ноябрю

Дмитрий Зверев объявил на II Российско-китайском форуме в Хабаровске, что новый законопроект об ускорении пересечения границы для перевозчиков будет принят к ноябрю, а работать начнет с 2027 года, упрощая бюрократические процедуры с документами.
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