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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» сохраняет шансы на квадрупл в европейском сезоне. А с учетом КЧМ – на пять трофеев

«ПСЖ» сохраняет шансы на квадрупл в европейском сезоне. А с учетом КЧМ – на пять трофеев

Команда тренера Луиса Энрике прошла «Арсенал» (2:1, 1:0) в полуфинале Лиги чемпионов и вышла в финал, где сыграет с «Интером».

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